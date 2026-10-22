Fost viceprimar din Slatina, suspectat că a tras două focuri de armă în timpul perchezițiilor

Valeriu Matei, fost viceprimar din Slatina, este suspectat că a tras două focuri de armă în timpul perchezițiilor dintr-un dosar de cămătărie și șantaj.
Valeriu Matei, fost viceprimar al municipiului Slatina și actual consilier local, este suspectat că ar fi tras două focuri de armă în timpul unor percheziții desfășurate la domiciliul său. Descinderile au avut loc într-un dosar care vizează suspiciuni de cămătărie și șantaj. În cadrul anchetei, au fost efectuate patru percheziții, iar două persoane au fost duse la audieri.
Focuri de armă în timpul perchezițiilor din Slatina
Potrivit informațiilor publicate de Realitatea.NET, Valeriu Matei ar fi tras două focuri de armă în timp ce polițiștii desfășurau percheziții la domiciliul său.
Conform acelorași informații, fostul viceprimar ar fi folosit o pușcă cu alice, iar proiectilele ar fi lovit ușa garajului unui vecin.
Circumstanțele în care s-ar fi produs incidentul urmează să fie clarificate de autorități.
Patru percheziții într-un dosar de cămătărie și șantaj
Ancheta vizează suspiciuni de cămătărie și șantaj. În acest context, au fost efectuate patru percheziții, inclusiv la locuința lui Valeriu Matei și la domiciliul lui Cătălin Andronesi, director de suport administrativ al Companiei de Apă Olt.
Cele două persoane au fost conduse la audieri. Informațiile disponibile nu precizează calitatea procesuală a acestora în dosar.
Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care s-ar fi desfășurat faptele cercetate și să clarifice toate aspectele relevante ale cauzei.
Cine este Valeriu Matei
Valeriu Matei este fost viceprimar al municipiului Slatina și ocupă în prezent funcția de consilier local.
Numele său apare în contextul perchezițiilor efectuate în cadrul anchetei privind suspiciunile de cămătărie și șantaj, precum și al incidentului în care ar fi fost trase focurile de armă.
Până la clarificarea situației de către autorități, informațiile referitoare la presupusele fapte trebuie tratate ca suspiciuni, nu ca vinovății dovedite.