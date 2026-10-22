Percheziții la Slatina pentru șantaj și camătă. Un suspect a tras cu o armă de vânătoare

Poliția din Olt a desfășurat percheziții la locuințele a doi bărbați din Slatina, bănuiți de șantaj și camătă. La intrarea în casa unuia dintre ei, acesta a tras cu o armă de vânătoare, fără ca nimeni să fie rănit.
Inspectoratul de Poliție al Județului Olt (IPJ Olt) a anunțat joi, 22 octombrie 2026, că polițiștii au efectuat patru percheziții la locuințele a două persoane din municipiul Slatina. Bărbații, în vârstă de 58 și 60 de ani, sunt bănuiți de comiterea infracțiunilor de șantaj și camătă.
Conform IPJ Olt, cercetările au stabilit că bărbatul de 60 de ani i-ar fi remis persoanei vătămate, în repetate rânduri, sume de bani între noiembrie 2024 și octombrie 2026, perceput dobânzi pentru aceste credite. În perioada iunie – septembrie 2026, ambii bărbați ar fi constrâns victima la intervale diferite de timp pentru a obține foloase materiale.
În momentul în care echipele de intervenție au pătruns în locuința bărbatului de 60 de ani, acesta a tras un foc de armă cu o pușcă de vânătoare pe care o deținea legal. Polițiștii i-au solicitat să predea arma, iar suspectul s-a conformat.
Arma a fost ridicată de forțele de ordine. În urma incidentului nu au existat persoane rănite. Cercetările în acest dosar penal continuă.