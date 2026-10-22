Percheziții la Slatina pentru șantaj și camătă. Un suspect a tras cu o armă de vânătoare

Publicat 22 oct. 2026, 15:20 Sursă news

Poliția din Olt a desfășurat percheziții la locuințele a doi bărbați din Slatina, bănuiți de șantaj și camătă. La intrarea în casa unuia dintre ei, acesta a tras cu o armă de vânătoare, fără ca nimeni să fie rănit.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre perchezitii olt