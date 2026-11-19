Poliția din Olt a reținut marți, 17 noiembrie 2026, un tânăr de 19 ani suspectat de coruperea sexuală a minorilor și șantaj. Acesta este cercetat pentru fapte săvârșite în perioada noiembrie 2025 – iunie 2026.
Conform probatoriului administrat, bărbatul ar fi contactat patru victime minore prin intermediul unei aplicații de mesagerie online. În cadrul acestor interacțiuni, inclusiv prin apeluri video, suspectul le-ar fi solicitat să producă și să îi transmită imagini cu conținut sexual explicit, precum și să exercite practici sexuale solitare.
Investigația a stabilit că tânărul ar fi procurat materiale ce conțineau abuzuri sexuale asupra minorilor prin înregistrarea ecranului dispozitivului său mobil. De asemenea, el ar fi trimis imagini cu conținut sexual explicit uneia dintre victime, deși îi cunoștea vârsta.
Pentru a obține alte imagini și a menține contactul, suspectul ar fi amenințat două dintre persoanele vătămate cu distribuirea unor fotografii compromițătoare pe rețele sociale și către membri ai familiilor acestora. Actele de urmărire penală indică faptul că încă din noiembrie 2023, când era minor, acesta deținea și stoca imagini cu conținut sexual explicit înfățișând o altă victimă minoră.
Reținerea a avut loc marți, 17 noiembrie 2026. Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Olt a fost sesizat miercuri, 18 noiembrie 2026, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.