Publicat 19 nov. 2026, 11:46 Sursă GDS

Poliția din Olt a reținut marți, 17 noiembrie 2026, un tânăr de 19 ani suspectat de coruperea sexuală a minorilor și șantaj. Acesta este cercetat pentru fapte săvârșite în perioada noiembrie 2025 – iunie 2026.

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