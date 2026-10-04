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Noi detalii în dosarul tinerei ucise și aruncate în Olt, într-o valiză. Principalul suspect îl acuză pe unchiul său

Vlad Băltățeanu și Valentina Tănăsescu

Vlad Băltățeanu și Valentina Tănăsescu

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Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat4 oct. 2026, 12:18
Actualizat4 oct. 2026, 12:22
SursăRealitate Plus

Noi detalii în cazul Valentinei Tănasie, tânăra găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt. Unchiul principalului suspect a dezvăluit că mama lui Vlad Băltățeanu știe ce s-a întâmplat în noaptea crimei și l-a rugat să îl acopere în fața polițiștilor. De cealaltă parte, Băltățeanu nu recunoaște fapta și dă vina pe unchiul său, potrivit surselor. Între timp, procedurile de extrădare au fost demarate, iar Vlad Băltățeanu va ajunge în custodia autorităților române pe 6 octombrie. Atenție, vă informăm că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Unchiul lui Vlad Băltățeanu a dezvăluit că un echipaj de poliție a venit acasă la mama tânărului imediat după crimă, potrivit Realitatea Plus. Femeia l-ar fi rugat pe bărbat să meargă la casa celor doi iubiți și să nu spună nimic polițiștilor despre ceea ce se întâmplase. Potrivit unor surse, după ce s-a predat în Elveția, în fața anchetatorilor, Vlad Băltățeanu ar fi încercat să dea vina pe unchiul său pentru moartea tinerei.

Procedurile de extrădare au fost demarate, iar Vlad Băltățeanu va ajunge în custodia autorităților române pe 6 octombrie 2026.

Totodată, în anchetă este verificat și traseul valizei în care a fost descoperit trupul. Se pare că aceasta ar fi aparținut unui alt bărbat. Înainte să înceapă relația cu Vlad Băltățeanu, Valentina mai avea de recuperat câteva haine de la fostul partener.

Cei doi ar fi avut o ultimă convorbire, iar bărbatul i-ar fi trimis ulterior lucrurile într-un geamantan. După descoperirea trupului, acesta ar fi recunoscut valiza.

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