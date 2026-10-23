Tragedie în Olt: și-ar fi înjunghiat soția, apoi a fost găsit mort în propria locuință

Tragedie în Rusănești, județul Olt. O femeie de 50 de ani ar fi fost înjunghiată de soț și transportată la spital. Bărbatul a fost găsit mort în locuință.
Un caz de violență domestică a avut loc în comuna Rusănești, județul Olt. O femeie în vârstă de 50 de ani ar fi fost înjunghiată de soțul său, un bărbat de 54 de ani, în locuința comună. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, iar bărbatul a fost găsit ulterior decedat de polițiști. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru a stabili împrejurările exacte în care s-au produs cele două evenimente.
Femeie înjunghiată de soț, în comuna Rusănești
Incidentul s-a petrecut joi, 22 octombrie 2026. În jurul orei 13:10, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au fost sesizați, printr-un apel la 112, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost agresată de soțul său, în locuința celor doi.
La fața locului au intervenit polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 3 Corabia, care au început verificările pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs agresiunea.
Din primele cercetări, a reieșit că femeia, în vârstă de 50 de ani, ar fi fost agresată fizic de soțul său, un bărbat de 54 de ani, pe fondul unui conflict spontan.
În urma agresiunii, victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la Spitalul Municipal Caracal.
Bărbatul a fost găsit mort în locuința comună
După ce au intervenit în urma sesizării privind agresiunea, polițiștii au continuat verificările și l-au identificat pe bărbat la domiciliul comun, unde acesta a fost găsit decedat.
Potrivit unor informații apărute în presa locală, bărbatul ar fi fost găsit spânzurat. Până la confirmarea oficială a cauzei decesului, circumstanțele exacte în care acesta și-a pierdut viața rămân în atenția anchetatorilor.
Poliția a deschis un dosar penal
În urma incidentului din Rusănești, polițiștii au întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și ucidere din culpă.
Anchetatorii urmează să stabilească exact cum s-au desfășurat evenimentele, în ce împrejurări a fost agresată femeia și care a fost cauza decesului bărbatului.
Cercetările sunt în desfășurare, iar autoritățile urmează să clarifice toate circumstanțele acestei tragedii din județul Olt.