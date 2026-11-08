CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0. Campioana urcă pe primul loc în Superliga

CFR Cluj și Universitatea Craiova au remizat, scor 0-0, în etapa a 15-a din Superliga. Oltenii au urcat pe primul loc în clasament, cu 33 de puncte.
Universitatea Craiova a obținut un punct important în deplasarea de la Cluj-Napoca, după ce a încheiat la egalitate, scor 0-0, partida cu CFR Cluj, disputată duminică seara, în etapa a 15-a din Superliga României.
Cele două formații au oferit un meci echilibrat, cu ocazii importante de ambele părți, însă niciuna nu a reușit să găsească drumul spre gol. Rezultatul este însă mai important pentru olteni, care profită de acest punct și urcă pe prima poziție în clasamentul campionatului.
CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0. Ocazii importante în ambele careuri
Partida disputată pe stadionul din Gruia a început cu o oportunitate pentru gazde. În minutul 6, Adi Nalic a trimis o lovitură de cap periculoasă, însă portarul Laurențiu Popescu a intervenit salvator și a împiedicat deschiderea scorului.
Universitatea Craiova a răspuns în minutul 24, când João Lameira a avut o șansă importantă de a marca. Goalkeeperul Octavian Vâlceanu a fost însă la post și a reușit să respingă execuția jucătorului oltenilor.
După pauză, formația pregătită de Filipe Coelho a încercat să pună mai multă presiune pe defensiva clujenilor. Steven Nsimba a trimis puțin pe lângă poartă în minutul 50, iar un minut mai târziu David Matei l-a pus din nou la încercare pe portarul CFR-ului.
Clujenii au încercat să răspundă prin Renato Pantalon, care a reluat cu capul în minutul 57, fără să nimerească însă spațiul porții.
Cea mai importantă ocazie a finalului de partidă i-a aparținut Universității Craiova. În minutul 84, Vladimir Screciu a fost aproape de a înscrie golul victoriei, dar tabela a rămas neschimbată până la fluierul final.
Astfel, CFR Cluj și Universitatea Craiova au încheiat confruntarea cu scorul de 0-0.
Universitatea Craiova este lider în Superliga. CFR Cluj rămâne în partea a doua a clasamentului
Remiza din Gruia are efecte importante asupra clasamentului Superligii. Universitatea Craiova ajunge la 33 de puncte și urcă pe prima poziție, la egalitate de puncte cu Dinamo, dar cu un golaveraj superior.
De cealaltă parte, CFR Cluj acumulează 19 puncte și ocupă locul al nouălea, după primele 15 etape ale campionatului.
Pentru Universitatea Craiova, punctul obținut în deplasare reprezintă un rezultat important în lupta pentru menținerea poziției de lider. În schimb, CFR Cluj pierde ocazia de a face un pas înainte în clasament, după o partidă în care nu a reușit să concretizeze oportunitățile avute.
Echipele de start în CFR Cluj – Universitatea Craiova
CFR Cluj: Vâlceanu – Gelashvili, Cristian Ignat, Pantalon – Braun, Perianu, Nalic, Camora – Cordea, Drazic, Biliboc. Antrenor: Marius Șumudică.
Universitatea Craiova: Laurențiu Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Carlos Mora, Tudor Băluță, João Lameira, Bancu – David Matei, Al-Hamlawi, Cicâldău. Antrenor: Filipe Coelho.
Arbitru: Marian Barbu.
Arbitri VAR: Rareș Vidican și Bogdan Dumitrache.
Rezultatul final al confruntării din etapa a 15-a a Superligii: CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0.