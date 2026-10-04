FC Argeș – CSM Slatina 0-0. Remiză fără goluri în meciul amical disputat la Albota

FC Argeș și CSM Slatina au încheiat la egalitate, 0-0, meciul amical disputat la Albota. Bogdan Andone a folosit întreg lotul.
FC Argeș și CSM Slatina au terminat la egalitate, scor 0-0, partida de verificare disputată sâmbătă, la Albota. Meciul a reprezentat al doilea test amical pentru formația piteșteană în perioada pauzei internaționale. CSM Slatina este liderul Ligii 2.
FC Argeș și CSM Slatina nu au găsit drumul spre gol
Confruntarea dintre cele două formații a fost una echilibrată, însă nici FC Argeș, nici CSM Slatina nu au reușit să înscrie. La finalul celor 90 de minute, tabela de la Albota a rămas neschimbată, 0-0.
Pentru FC Argeș, partida a fost o oportunitate de a menține ritmul competițional în pauza rezervată meciurilor echipelor naționale și de a le oferi minute jucătorilor din lot.
Bogdan Andone a folosit întreg lotul
Antrenorul Bogdan Andone a început partida cu Căbuz – Tofan, Alagbe, Borța, Oancea, Tiago, Rădescu, Balaure, Luvambo, Matos și Dulcea.
Pe parcursul întâlnirii, tehnicianul piteștenilor a rulat întreg lotul. În repriza secundă au primit minute și mai mulți dintre juniorii academiei FC Argeș.
Al doilea amical pentru FC Argeș în pauza internațională
Partida cu CSM Slatina a fost al doilea joc de verificare programat de FC Argeș în această perioadă. Echipa pregătită de Bogdan Andone a profitat de pauza competițională pentru a disputa meciuri amicale și pentru a pregăti următoarea parte a sezonului.
Pentru CSM Slatina, formația aflată pe primul loc în Liga 2, testul de la Albota a fost un nou prilej de pregătire înaintea revenirii la meciurile oficiale. Echipa slătineană urma să dispute duminică un alt amical, pe teren propriu, cu Universitatea Craiova.
FC Argeș continuă pregătirea pentru reluarea campionatului
Remiza cu CSM Slatina îi oferă staffului tehnic al lui FC Argeș noi informații despre forma jucătorilor, dar și despre nivelul de pregătire al lotului după perioada de întrerupere a competiției.
Meciurile amicale din această pauză sunt importante atât pentru fotbaliștii care au evoluat mai puțin în partidele oficiale, cât și pentru cei reveniți după probleme medicale, obiectivul fiind menținerea ritmului înaintea următoarelor confruntări din campionat.