„Încerc să găsesc cuvintele cele mai ok. Totuși, pentru ceea ce a reprezentat Victor Pițurcă am un respect foarte mare, mai ales ca jucător. Mai ales că a făcut multe pentru clubul unde și eu am jucat și antrenez în continuare.
Dacă vă aduceți bine aminte, eu am avut un conflict cu nenea Victor Pițurcă, pentru că are peste 70 de ani, dacă nu mă înșel. Eu am avut un conflict cu el pe această temă. Noi jucam cu Ajax, iar nenea Piți voia să ia jucătorii în cantonament în Spania, să facă înviorare cu ei, când noi eram trecuți de mult timp de acest nivel.
El nu are cum să spună vreodată că el a antrenat jucătorii de la Steaua pentru că nu avea cum să facă lucrul ăsta, pentru că nu avea timp. Nu știu de ce are aceste ieșiri și nu știu de ce vorbește despre mine. Am avut cu el un singur conflict, când eram jucător la Steaua și, probabil după o noapte de șeptică în care Giovanni a fost mai inspirat decât el, s-a supărat pe mine.
M-a pus să rup contractul cu Giovanni și cu Victor și să-mi prelungesc contractul cu Steaua fără impresarii pe care eu îi aveam în momentul respectiv. Dar vorbim de anii 2000. Nu știu de unde această ură, nu știu dacă-i stă bine la vârsta lui, mai ales că cifrele îl bat în cap rău de tot. Este singurul antrenor care a avut această echipă și nu a calificat-o în cupele europene”