25 octombrie, o zi cu semnificații importante pentru țara noastră. Pe 25 octombrie se năștea Regele Mihai I al României. Și tot în această zi este sărbătorită și Ziua Armatei.

Armata Română este celebrată în țara noastră pe 25 octombrie. La această dată, în anii 1944, Armata Română a eliberat de sub ocupația horthystă Transilvania de Nord. Sărbătorirea Zilei Armatei Române este stipulată prin Decretul nr. 381 din 01.10.1959.

Pe 25 octombrie românii îsi amintesc și ziua de naștere a Regelui Mihai I al României. Fiul principelui moștenitor Carol, Suveranul s-a născut la Sinaia și a domnit de două ori, între 20 iulie 1927 și 8 iunie 1930, și între 6 septembrie 1940 și 30 decembrie 1947.

O fotografie cu regele Mihai I este prezentată publicului și de profesorul vâlcean Mihai Moldoveanu, de la întâlnirea pe care acesta a avut- o cu Suveranul.

(Regele Mihai I, Mihai Moldoveanu

Sursa foto: Mihai Moldoveanu)

Pe 25 octombrie 2011, la împlinirea a 90 de ani de viață, Regele Mihai I a susținut un discurs memorabil în Parlamentul României, în ședința solemnă a Legislativului.

„Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Sunt mai bine de șaizeci de ani de când m-am adresat ultima oară națiunii române de la tribuna Parlamentului. Am primit cu bucurie și cu speranță invitația reprezentanților legitimi ai poporului. Prima noastră datorie astăzi este să ne amintim de toți cei care au murit pentru independența și libertățile noastre, în toate războaiele pe care a trebuit să le ducem și în evenimentele din Decembrie 1989, care au dărâmat dictatura comunistă. Nu putem avea viitor fără a respecta trecutul nostru. Ultimii douăzeci de ani au adus democrație, libertăți și un început de prosperitate. Oamenii călătoresc, își împlinesc visele și încearcă să-și consolideze familia și viața, spre binele generațiilor viitoare.

România a evoluat mult în ultimele două decenii. Mersul României europene de astăzi are ca fundament existența Parlamentului. Drumul nostru ireversibil către Uniunea Europeană și NATO nu ar fi fost posibil fără acțiunea, întru libertate și democrație, a Legislativului românesc de după anul 1989. Dar politica este o sabie cu două tăișuri. Ea garantează democrația și libertățile, dacă este practicată în respectul legii și al instituțiilor. Politica poate însă aduce prejudicii cetățeanului, dacă este aplicată în disprețul eticii, personalizând puterea și nesocotind rostul primordial al instituțiilor Statului.

Multe domenii din viața românească, gospodărite competent și liber, au reușit să meargă mai departe, în ciuda crizei economice: micii întreprinzători și companiile mijlocii, tinerii și profesorii din universități, licee și școli, cei din agricultură. Încearcă să-și facă datoria oamenii de artă, militarii, diplomații și funcționarii publici, deși sunt puternic încercați de lipsa banilor și descurajați instituțional. Își fac datoria față de țară instituții precum Academia Română și Banca Națională, deși vremurile de astăzi nu au respectul cuvenit față de ierarhia valorilor din societatea românescă.

Sunt mâhnit că, după două decenii de revenire la democrație, oamenii bătrâni și cei bolnavi sunt nevoiți să treacă prin situații înjositoare. România are nevoie de infrastructură. Autostrăzile, porturile și aeroporturile moderne sunt parte din forța noastră, ca stat independent. Agricultura nu este un domeniul al trecutului istoric, ci al viitorului. Școala este și va fi o piatră de temelie a societății. Regina și cu mine, alături de Familia noastră, vom continua să facem ceea ce am făcut întotdeauna: vom susține interesele fundamentale ale României, continuitatea și tradițiile țării noastre.

Nu m-aș putea adresa națiunii fără a vorbi despre Familia Regală și despre importanța ei în viața țării. Coroana regală nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică a independenței, suveranității și unității noastre. Coroana este o reflectare a Statului, în continuitatea lui istorică, și a Națiunii, în devenirea ei. Coroana a consolidat România prin loialitate, curaj, respect, seriozitate și modestie.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Instituțiile democratice nu sunt guvernate doar de legi, ci și de etică, simț al datoriei. Iubirea de țară și competența sunt criteriile principale ale vieții publice. Aveți încredere în democrație, în rostul instituțiilor și în regulile lor! Lumea de mâine nu poate exista fără morală, fără credință și fără memorie. Cinismul, interesul îngust și lașitatea nu trebuie să ne ocupe viața. România a mers mai departe prin idealurile marilor oameni ai istoriei noastre, servite responsabil și generos. În anul 1989, în ajutorul României s-au ridicat voci cu autoritate, venind de pe toate meridianele globului. Ele s-au adăugat sacrificiului tinerilor de a înlătura o tiranie cu efect distrugător asupra ființei națiunii. A sosit momentul, după douăzeci de ani, să avem un comportament public rupt complet și definitiv de năravurile trecutului.

Demagogia, disimularea, egoismul primitiv, agățarea de putere și bunul plac nu au ce căuta în instituțiile românești ale anului 2011. Ele aduc prea mult aminte de anii dinainte de 1989. Se cuvine să rezistăm prezentului şi să ne pregătim viitorul. Uniţi între noi şi cu vecinii și frații noştri, să continuăm efortul de a redeveni demni și respectați. Am servit națiunea română de-a lungul unei vieți lungi și pline de evenimente, unele fericite și multe nefericite. După 84 de ani de când am devenit Rege, pot spune fără ezitare națiunii române: Cele mai importante lucruri de dobândit, după libertate și democrație, sunt identitatea și demnitatea. Elita românească are aici o mare răspundere.

Democrația trebuie să îmbogățească arta cârmuirii, nu să o sărăcească. România, ca și toate țările din Europa, are nevoie de cârmuitori respectați și pricepuți. Nu trebuie niciodată uitați românii și pământurile românești care ne-au fost luate, ca urmare a împărțirilor Europei în sfere de influență. Este dreptul lor să decidă dacă vor să trăiască în țara noastră sau dacă vor să rămână separați. Europa de astăzi este un continent în care popoarele și pământurile nu se schimbă ca rezultat al deciziilor politicienilor. Jurământul meu a fost făcut și continuă să fie valabil pentru toți românii. Ei sunt toți parte a națiunii noastre și așa vor rămâne totdeauna.

Stă doar în puterea noastră să facem țara statornică, prosperă și admirată în lume. Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu împrumut de la copiii noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu!”

Casa Regală a României a anunțat în acest an calendarul evenimentelor publice dedicate aniversării Majestății Sale, la împlinirea vârstei de 93 de ani. „Din păcate, Regele Mihai va lipsi de la sărbătorarea din 25 octombrie.

(Sursa foto: Familia Regală a României)

În fiecare an, pe 25 octombrie, de ziua de naștere a Regelui Mihai I, Fundația Regală Margareta a României invită publicul, susținătorii și voluntarii săi la Ateneul Român, pentru Concertul regal caritabil, organizat pentru adunarea de fonduri destinate proiectului național Tinere Talente. La prima ediție a concertului, în anul 2008, a fost prezent Regele Mihai, alături de fiica sa, Custodele Coroanei”- Familia Regală a României.

Un spectacol care aduce în fața românilor imaginea ultimului rege al României a fost realizat recent la Râmnicu Vâlcea.

(Foto „Crai Nou” 2020 , regia Mihaela Mihai)

Spectacolul „Crai Nou” aduce în fața publicului frumusețea României și bucuria de a trăi în România, transmise de regele Mihai reginei Ana, până la sosirea sa în țara pe care o admiră. („De fiecare dată când am descoperit un loc, mi s-a părut cunoscut, fiindcă vedeam cu ochii ceea ce văzusem cu spiritul, ascultându-l pe Rege.”- Regina Ana)

Imagini Crai Nou- regina Ana (interpretează Mihaela Mihai):

https://www.facebook.com/101308021341194/posts/202153707923291/

Sursa: Realitatea de Valcea