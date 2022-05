„Face parte dintr-un plan de dezbinare a României. Este un plan pus la punct după revoluție de oameni care au preluat puterea după revoluție și de oamenii care s-au îmbogățit după revoluție, fără să aibă pregătirea necesară, fără să o facă în mod legal. Ceea ce s-a întâmplat astăzi la CCR nu este o greșeală, face parte dintr-un plan. Ei continuă să își apere poziția, pentru că nu mai sunt așa de puternici sau au început să piardă din puteri și continuă să facă chestiunea asta prin anumite structuri de forță, ca ale Ministerului de Interne, de exemplu.

Și noi putem face un raport vis-a-vis de America, nu ne oprește nimeni. America face pentru toate țările, are un anumit departament și verifică, poate fi bun, poate să nu fie bun. Eu, în urmă cu câteva luni, am aflat că Serviciul de Informații îmi ascultă telefonul. Și am spus <<Ca să facem în mod legal, eu sunt pregătit să vă dau beep că sunt de acord să îmi ascultați telefonul, tocmai pentru a nu fi ilegal, nu am nimic de ascuns>>. Aștept să fiu contactat, semnez că sunt de acord să fiu ascultat. După asta, apare raportul și în raport spune că există abuzuri”, a precizat Bobby Păunescu, în cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel”.