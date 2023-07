Dezvăluiri șocante au fost făcute marți seară, la Realitatea PLUS, la România Suverană, cu Alexandra Păcuraru, despre abuzurile cutremurătoare ce au loc încă în centre sociale din România, în 2023, ca înainte de 1989 și în primii ani 90. Avertizorul în interes public Noni-Emil Iordache a explicat, în exclusivitate, ce se întâmplă încă în centre sociale pentru copii și tineri din Teleorman și cum autoritățile au stat cu mâinile încrucișate și au „supervizat” cinic abuzurile, violurile continue chiar dacă au fost sesizate de mai multe luni de zile despre situația gravă ce persistă de ani întregi. Au fost prezentate și mărturii exclusive, de la mai mulți tineri, care au arătat la ce abuzuri au fost supuși ei și colegii lor din centre de plasament. Atenție, urmează informații și detalii cu un puternic impact emoțional!

Avertizorul de interes public Noni Iordache a vorbit, în exclusivitate la Realitatea PLUS, la România Suverană, cu Alexandra Păcuraru, despre copii violați și torturați în centrele de plasament din Teleorman. Educatori care au grave încălcări de regulament, potrivit unor alți angajați din DGASPC Teleorman. Noni Iordache a relatat despre informații pe care le are de la angajați despre aspecte care contravin dispozițiilor legale în vigoare și care denotă un tratament inuman și degradant aplicat copiilor, despre fete minore care ies din centru zile întregi, despre avorturi clandestine.

Un nou caz șocant a ajuns pe masa autorităților de la nivel județean și național. Din mărturiile terifiante reiese că mai mulți copii dintr-un centru de plasament din Alexandria au fost violați, drogați și bătuți chiar de către un educator, ani la rând. Au fost prezentate și mărturii exclusive, la Realitatea PLUS, de la doi băieți, adulți acum, în vârstă de 19 ani, care povestesc ororile prin care au trecut în copilărie, atunci când au stat într-un centru de plasament din Teleorman. Au mărturisit că au fost violați de către un educator, atât ei cât și alți colegi. Iar asta se întâmpla cu știința psihologului centrului, dar nimeni nu lua măsuri.

Acest caz a fost semnalat de mai multe ori de un angajat al DGASPC Teleorman, dar o serie de relatări sugerează că tot timpul s-au făcut eforturi pentru mușamalizarea cazului. Abia când dosarul a ajuns în atenția procurorilor DIICOT, s-a deschis o anchetă uriașă în urma căreia s-a descoperit amploarea ororilor.

Unul dintre educatorii de la centru – abuzator sexual – este Florian Lincan. El a fost angajat în funcția de supraveghetor de noapte în urmă cu 20 de ani, din 2003. Ani la rând, Lincan a supus mai mulți minori dintr-un centru DGASPC Teleorman – din Roșiorii de Vede – la tratamente greu de descris, se arată în notele procurorilor.

Atenție, urmează informații și detalii cu un puternic impact emoțional!

DEZVĂLUIRI TERIFIANTE, LA ROMÂNIA SUVERANĂ, A ABUZURILOR ȘI ORORILOR DIN CENTRE, TRECUTE CU VEDEREA DE AUTORITĂȚILE LOCALE

Un caz cu adevărat zguduitor a fost semnalat de Noni Iordache, avertizor de interes public, prin numeroase sesizări, dar și o scrisoarea deschisă adresată mai multor autorități locale și naționale. Acesta se referă la neregulile grave din cadrul DGASPC Teleorman, fiind vorba despre „suspiciuni de agresiune sexuală, viol și tratamente degradante și inumane”.

Noni Iordache, invitat special la România Suverană, cu Alexandra Păcuraru, a relatat despre abuzurile de nedescris, orori ce au avut și au loc încă în anumite centre de plasament din Teleorman. Acesta a vorbit și despre sesizările depuse la autoritățile statului. Noni Iordache l-a sesizat pe 24 februarie 2023 pe premierul României cu privire la suspiciuni de agresiune sexuală, viol și tratamente degradante și inumane din Alexandria, document care a fost înregistrat la registratura generală.

„Fostul prim-ministru a răspuns, Renate Weber (Avocatul Poporului, n.r.) a refuzat să se sesizeze din oficiu. Toate sesizarile vecinilor nu vizau soarta lor, ci faptul că trăiesc lângă persoane vulnerabile.

Persoanelor care ies sa spuna li se face proces, Avocatul Poporului i-a dat în judecată…

Nimeni nu m-a intrebat: copiii au mâncat, dacă sunt bine… Nimeni!

Mai e o lege pe care nimeni nu o știe, care protejează victimele infracțiunilor (legea 211/2004, n.r.), prin care copiii pot benefia de compensații de pana la 10 salarii. Le-am găsit avocat copiilor”, a spus Noni Iordache.

CUM SE APĂRĂ PREFECTUL DE TELEORMAN: Dacă știam de asta, nu permiteam. Nu am nicio sesizare. Am fost în concediu

Prefectul de Teleorman, Haralambie Epure, a susținut, la Realitatea PLUS, în direct la România Suverană, că nu știa de toate aceste abuzuri, pentru că nu a avut nicio sesizare privind situația din centre. Mai mult, prefectul de Teleorman a pasat răspunderea subprefectului, argumentul său fiind că… a fost în concediu.

„Dacă știam de asta, nu permiteam așa ceva. Sunt părinte. Nu am nicio sesizare în acest sens.

Nu e comod să știu că se întâmplă așa ceva. Dacă aveam o sesizare, luam măsuri.

Cât au fost controale… Săptămâna trecută eu am fost în concediu, subprefectul s-a ocupat. Aceste centre sunt în subordinea Consiliului Județean, că aparțin de DGASPC”, a declarat preșeftul Haralambie Epure.

„Ei știu ce s-a întâmplat. Educatorul îi viola pe toți, de unul singur.

Un copil a fugit in februarie, pe ploaie, desculț. L-au găsit la 20 și ceva de kilometri distanță. L-a văzut un șofer și l-a dus la primărie, că altfel se mușamaliza tot. Este unul acum la Unitatea de Primiri Urgențe…

Am ajuns și la Căminul de la Olteni, lucrurile nu sunt grozave acolo”, a relatat Noni Iordache, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

CUM SE APĂRĂ ȘEFUL CJ TELEORMAN: Am aflat că în aceste centre se întâmplă lucruri anormale. Am luat măsuri

Președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian Gâdea, a susținut, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că „aceste lucruri s-ar fi întâmplat în 2020. În momentul în care am aflat de acele lucruri oribile am avut o discuție cu cei din DGASPC, acele persoane sunt trimise în judecată. În ziua în care am aflat, l-am chemat pe directorul DGASPC și am discutat măsurile. (…) Când am avut o informație, de fiecare dată am discutat cu conducerea. (…) Nu am tolerat și nu voi tolera aceste fapte. (…) Toate au fost sesizate autorităților”.

Avertizorul de integritate Noni Iordache l-a contrazis și i-a transmis că sesizările trebuie făcute la Poliție.

„Pe lângă violuri, tinerele care nasc, care merg la Mama și Copilul și se întorc în centru, cele care părăsesc centrul, cel care l-a protejat pe violator, numai dl Zalana, dl Viorel, Ramona Cristea, la care au existat 2 cazuri de viol. Această infractiune este imprescriptibilă acum.

Astăzi am dat de un alt violator.

Noni Iordache: N-ați făcut nimic pentru copii! I-ați făcut alcoolici, i-ați trimis pe stradă! Am sesizat DIICOT pentru grup infracțional organizat

Dați public că l-ați găsit și să mergeți la poliție.

Ați auzit de legea 211 /2004, ce ați făcut, dle Gâdea? (legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor, n.r.). (…) Nu ați vrut să ne întâlnim să-i ajutăm, ce sume ați dat victimelor?

N-ați făcut nimic pentru copii! I-ați făcut alcoolici, i-ați trimis pe stradă! Ce ați făcut pentru ei?

Acești boschetari, cum sunt numiți, sunt din centrele pe care dvs le coordonați. Toate controalele erau anunțate. Am legea care mă protejează, legea avertizorului public”, a declarat Noni Iordache, în exclusivitate la România Suverană.

„În momentul în care am aflat că în aceste centre se intâmplă lucruri anormale am luat măsuri. Acele persoane au calitatea de inculpat în instanță. Nu am tolerat, nu tolerez așa ceva”, a reiterat șeful CJ Teleorman.

„Ce se întâmplă cu acești copii care au fost violați, abuzați? Unde să fugă, le e frică să se întoarcă, sunt abuzați…”, a afirmat Alexandra Păcuraru.

„Am sesizat DIICOT pentru grup infracțional organizat. Aveți solicitare, dle Gâdea, câte persoane din DGASPC ați pus să fie formate?

Câți copii ați monitorizat după ieșirea din centru? ZERO!”, a declarat Noni Iordache.

„Vor pleca din acele centre și vom sesiza organele. Am avut discuții telefonice cu dl Noni și am spus că nu tolerez. Nu e suficient să plece acele persoane din centru”, a mai spus șeful CJ Teleorman.

„Frapant este că cei de la direcții se leagă de faptul că la INML nu au ieșit traumatizați (dovezi, n.r.). (…)

Trebuie duși la specialiști (copiii abuzați, n.r.).

Speranța de viață a acestor copii este de 30 de ani. Nu se văd depășind vârsta de 30 de ani. Trauma prin care au trecut…”, a mai spus avertizorul de interes public Noni Iordache.

Noni Iordache a și publicat în urmă cu o săptămână „o declarație a unui tânăr, victimă a infracțiunii de viol în formă continuată, care, deși era la postliceală, a fost determinat, prin presiunea șefului CTPTF Alexandria din Roșiorii de Vede, să ceară încetarea măsurii de protecție”.

Abuzurile din aceste centre, unde statul ar trebui să îi ocrotească pe copii, au provocat traume care nu pot să fie recuperate niciodată, spun psihologii. Presa locală relatează că multe fete minore au ajuns chiar să practice prostituția sub ochii supraveghetorilor.

EDUCATORUL FLORIAN LINCAN, AGRESORUL SEXUAL CARE A ABUZAT MINORII DINTR-UN CENTRU DGASPC TELEORMAN

Este vorba de educatorul Lincan Florian, care a abuzat sexual, violat și supus unor tratamente greu de imaginat mai mulți minori dintr-un centru de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C Teleorman. Lincan a fost angajat în funcția de supraveghetor de noapte încă din ianuarie 2003.

În decursul mai multor ani acesta a abuzat sexual copiii pe care îi supraveghea, potrivit procurorilor. Minorii au fost de multe ori bătuți cu bestialitate, drogați și violați de educatorul care trebuia să aibă grijă de ei.

În anul 2016, 9 copii au fost sedați și au existat suspiciuni că educatorul le-a pus un sedativ în ceai. Toți au prezentat la acel moment somnolență profundă și blocaj muscular. Doi dintre ei au fost duși de urgență la București, deoarece prezentau o formă de comă. Cel care trebuia să aibă grijă de ei după acest episod, a fost chiar cel care i-a sedat. Educatorul trebuia să le administreze medicamentele prescrise de medici.

Specialiștii spuneau la acea vreme că sedativul foarte puternic provoacă în special halucinații, pierderi de memorie, agitație și agresivitate.

MĂRTURIILE CUMPLITE ALE COPIILOR VIOLAȚI ÎN CENTRUL DE PLASAMENT – TELEORMAN

Atenție, urmează informații și detalii cu un puternic impact emoțional!

Mărturia șocantă a unui copil din centrul din Teleorman

– Cam câți colegi au fost abuzați din câte știi tu?

– 13.

Două-trei luni coboram jos la etajul fetelor, că acolo avea cabinetul psihologul centrului.

Și strigam în gura mare, efectiv. Spuneam ce se întâmplă acolo și ea nu credea, nu ziceau nimic.

Nimeni nu reacționa…

Mărturia șocantă făcută de al doilea copil din centrul din Teleorman

– La mine nu a fost decât o dată sau de două ori, nici nu mai țin minte. A făcut asta o dată, că m-au ținut mai mulți băieți. Dar mai mult le-a făcut la cei mai mici cărora putea să le facă, știi…

– Tu ce vârstă aveai atunci?

– Eu aveam 17, 18 ani.

Al treilea copil descrie ororile din centrul din Teleorman

– Eram ținut de ceilalți copii și ni se dădeau pantalonii jos…

Le zicea lor să mă țină pe mine și cu ajutorul lor ajungea să facă chestia asta.

Nu prea aveam reacție din cauză că eram ținuți de ceilalți colegi de apartament mai mari.

– Și cam câți colegi erau abuzați?

– 4-5 care știu eu, dar am înțeles că majoritatea.

Majoritatea știa din educatori, psiholog… Știau, dar nu prea luau amploare.

Noi mai mergeam și discutam cu psihologul, majoritatea copiilor îi spuneau ce se întâmplă.