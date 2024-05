O legendă a sportului românesc se confruntă cu mari probleme de sănătate. Campionul la box şi raliu Mihai Leu este internat la Spitalul Fundeni din Capitală, sub atenta supraveghere a medicilor. Reputatul medic Prof. Irinel Popescu a oferit, la Realitatea Plus, detalii despre starea de sănătate a marelui campion.

Vineri seară, Leu a ajuns la spitalul din Hunedoara, dar, din cauza problemelor complicate, a fost transferat la Bucureşti.

Medicul Irinel Popescu, cel care se ocupă de sportiv a făcut declarații exclusive pentru Realitatea PLUS. Acesta este în stare stabilă acum, deși evoluția sa a fost una complicată după o operație la abdomen. În prezent, Mihai Leu primește tratament.

Campionul la box, Mihai Leu a fost adus cu un elicopter în Capitală de la unitatea medicală din Hunedoara, acolo unde a suferit o intervenție chirurgicală din cauza unei complicații legate de cancerul de colon. A stat internat la ATI, dar, pentru că starea sa era gravă, medicii au decis să îl transfere la Spitalul Fundeni din Capitală.

„A dezvoltat aderente, poate sa apara in orice abdomen operat. A facut o ocluzie intenstinala , el e pacient in Spitalul Fundeni, dar s-a intamplat intr-o noapte si a fost operat urgent la Spitalul Militar. Postoperator, evolutia a fost mai complicata”, a spus marele chirurg la Realitatea Plus.

Sportivul a transmis un mesaj de pe patul de spital în care spune că este pe mâini bune și că se gândește să revină cât de curând pe circuit.

„Vă mulțumesc tuturor pentru gândurile pozitive. Sunt pe mâini bune și deja mă gândesc să revin cât mai curând la curse.

Al vostru,

Mihai Leu”, a transmis campionul fanilor săi.

Starea agravată a sportivului a fost cauzată de complicaţii apărute la o intervenţie chirurgicală suferită în urmă cu trei săptămâni, la Spitalul Militar.

Medicii de pe secţia de ATI a spitalului din Hunedoara au decis transferul campionului la Bucureşti, acolo unde a fost preluat de reputatul medic Prof. Irinel Popescu.

Conform surselor Realitatea Plus, la internare sportivul prezenta o stare infecțioasă crescută, avea febra, acestea fiind complicații după o operație pentru ocluzie intestinală.

În 2014, Leu a aflat că are cancer la colon. Sportivul a petrecut atunci două luni în spital şi a fost operat de două ori.

„Este ceva ce nu știi exact, nu știi de unde vine, nu știi exact ce trebuie să faci, dar am avut noroc. Prima persoană căreia i-am spus despre problema mea a fost normal, soția mea și bineînțeles că și ea a fost șocată, dar na, după ce bineînțeles a fost un moment dificil, dar după ce s-a potolit a zis ”Ok, o să trecem împreună peste asta!” , spunea MIhai Leu la acea vreme.

De atunci, Mihai Leu a petrecut două luni într-un spital din Viena, a suferit mai multe intervenții chirugicale de-a lungul timpului și a făcut chimioterapie. Inclusiv luna trecută, sportivul a fost operat. Mihai Leu are 55 de ani și este fost campion mondial la box și campion național de raliuri.