Negocieri de ultimă oră între PSD și USR-PLUS pentru un eventual guvern după alegeri. Potrivit surselor Realitatea PLUS, omul din spatele discuțiilor este președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, cel care a fost acuzat chiar de Liviu Dragnea de relațiile apropiate cu serviciile secrete. Negocierea ar urma să-i asigure lui Dâncu funcția de premier, chiar daca nu are sanse sa devină senator PSD de Cluj.

Vasile Dincu negociaza functia de premier. Surse politice au sustinut, pentru Realitatea PLUS, ca negociatorul-sef al PSD, Vasile Dincu, ar negocia zilele acestea cu USR-PLUS functia de premier al Romaniei.

„Vasile Dincu e parte a statului paralel. Nu are relatii cu statul paralel. El a avut mereu relatii cu Florian Coldea, unul dintre nasii principali ai USR-PLUS. Dincu, Coldea, Ciolos, toti sunt de acolo. Aceste lucruri arata ca oamenii nu se lasa si ca incearca sa controleze scena politica din Romania. Astept ca PNL sa se trezeasca pentru ca este intr-o profunda adormire. E foarte aproape sa piarda alegerile si sa fie responsabil de readucerea neomarxismului in Romania”, a declarat, la Realitatea PLUS, analistul politic Gelu Vișan.

În context, analistul a atras atenția asupra pericolului pe care l-ar reprezenta venirea la putere a statului paralel.

„Fereasca Dumnezeu de USR la guvernare, daca PNL reuseste sa introduca pe usa din dos neomarxismul la guvernare! Fara sa ne dam seama, neomarxismul, sustinut de reprezentanti ai statului paralel, cum sunt Coldea & co, a intrat in Romania. (…) Dincu e dispus inclusiv pentru o functie de viceprim-ministru sa discute cu Dacian Ciolos. Oricand, Florian Coldea – care este extrem de bine plasat in Romania si in Europa – ar putea sa revina in fruntea Serviciului Roman de Informatii. O neatentie a societatii romanesti poate sa genereze o reintoarcere a statului paralel si o contopire a societatii ceea ce, pentru romani, ar insemna un real dezastru”, a afirmat Gelu Visan, adaugand ca lui Vasile Dancu ii plac foarte mult „si banii, dar si puterea”.

Liviu Dragnea, într-un interviu pentru Realitatea PLUS: Prin Dîncu am cunoscut statul paralel

În interviul acordat de către Liviu Dragnea pentru Realitatea PLUS, fostul șef al PSD a declarat că legăturile dintre el și statul paralel i le-a făcut chiar prietenul lui – Vasile Dîncu.

„Îmi asum faptul că l-am considerat unul dintre cei mai buni prieteni. Am ținut enorm la Vasile Dîncu. Eu vreau să spun că despre statul paralel primele prezentări mi le-a făcut Vasile Dîncu. Primele explicații despre ce înseamnă acest sistem ocult mi le-a dat Vasile Dîncu, prietenul meu de atunci. Le știa din discuțiile pe care le avea cu cei de la SRI, Maior și Coldea, mă rog, și cu alții de acolo. Ceea ce mi-a spus iniţial s-a adeverit, adică nu mi-a spus lucruri nerealiste sau care nu aveau o reprezentare în realitate”, spune Liviu Dragnea în interviul acordat Ancăi Alexandrescu.