Vladimir Putin a acordat un interviu jurnalistului Carlson Tucker. El a menționat și România în declarațiile sale despre războiul din Ucraina. El a vorbit și despre Ungaria.

Vladimir Putin a vorbit despre istoria Ucrainei și a menționat faptul că ar fi vorba de un stat creat artificial care a primit o parte din teritoriile altor state, inclusiv teritorii românești.

Vladimir Putin: Niciodată. Nu i-am spus niciodată. Nici măcar o singură dată. Nici măcar nu am avut vreo conversație pe acest subiect. Dar știu cu siguranță că maghiarii care trăiesc acolo au vrut să se întoarcă pe terenul lor istoric. Mai mult decât atât, aș vrea să împărtășesc cu tine o poveste foarte interesantă. Mă abat, este una personală. Undeva la începutul anilor \”80, am făcut o călătorie cu mașina din fostul Leningrad, traversând Uniunea Sovietică prin Kiev. Am făcut o oprire în Kiev și apoi am mers în vestul Ucrainei. Am mers în orașul Beregovoy și toate numele orașelor și satelor erau în rusă și în limba pe care nu o înțelegeam, în maghiară, în rusă și în maghiară. Nu în ucraineană, în rusă și în maghiară. Conduceam printr-un fel de sat, și erau bărbați așezați lângă casele lor, purtând costume negre în trei piese și pălării negre cilindrice. Am întrebat, sunt ei niște artiști? Mi s-a spus nu, nu sunt artiști, sunt maghiari. Am spus, ce fac aici? Ce vrei să spui? Acesta este pământul lor. Locuiesc aici. Acest lucru s-a întâmplat în timpul sovietic în anii \”80. Au păstrat limba maghiară, numele maghiare și toate costumele lor naționale. Sunt maghiari și se consideră maghiari.

Tucker: Ceea ce este, și există multe astfel de situații, deși cred că multe națiuni sunt frustrate și de problema Transilvaniei, așa cum știți evident. Dar multe națiuni simt frustrare din cauza frontierelor redesenate în urma războaielor secolului al XX-lea și a războaielor care se întind pe parcursul a mii de ani, cele pe care le-ați menționat. Dar faptul este că nu ați expus această poziție în public până acum doi ani, în februarie. Și în cadrul argumentației pe care ați prezentat-o, pe care am citit-o astăzi, explicați în detaliu că ați simțit o amenințare fizică din partea Vestului în cadrul NATO, inclusiv o posibilă amenințare nucleară. Este o caracterizare corectă a ceea ce ați spus?

Vladimir Putin: Înțeleg că discursurile mele lungi probabil că depășesc genul interviului. De aceea v-am întrebat la început, avem o discuție serioasă sau un show? Ați spus o discuție serioasă. Așa că vă rog să mă înțelegeți. Ajungem la punctul în care Ucraina Sovietică a fost înființată. Apoi, în 1991, Uniunea Sovietică s-a prăbușit și tot ce Rusia a oferit generos Ucrainei a fost smuls de aceasta. Ajung la un punct foarte important al agendei de astăzi.