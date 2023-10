Conform noilor reguli, pacienţii vor putea să intre în posesia vaccinului antigripal sezonier după ce vor merge mai întâi la medicul de familie pentru a obţine o reţetă, care poate fi compensată 100%, 50% sau necompensată.

„Este foarte important să informăm populaţia asupra modului în care funcţionează lucrurile, cum sunt gândite. E cu totul altceva. Până acum, primeam vaccinul la cabinet, aveam liste de aşteptare cu pacienţii care doreau să se vaccineze şi vaccinam pacienţii prin grupele de risc. Începând cu acest an, de la 1 octombrie a intrat în aplicabilitate, medicul de familie emite o reţetă în baza căreia pacientul intră în posesia vaccinului”, a declarat , miercuri seară, la un post TV, medicul de familie dr. Daciana Toma, vicepreşedinte al Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, relatează News.ro.

Potrivit doctorului, vorbim despre trei variante de reţete, pe categorii de pacienţi:

”Pacienţi în grupe de risc, pacienţi cu vârstă până în 19 ani, am pacienţii peste 65 de ani, am pacienţii cu boli cronice şi personalul medical şi auxiliar care intră la compensare sută la sută, deci aceştia pur şi simplu se duc cu reţeta, iau vaccinul din farmacie şi nu plătesc nimic. Am pacienţii cu vârstă între 45 şi 64 de ani care nu au boli cronice şi atunci această grupă de vârstă beneficiază de compensare 50 la sută şi am pacienţii cu grupa de vârstă 19-44 de ani care nu au boli cronice şi care cumpără la liber vaccinul, dar tot au nevoie de o reţetă simplă, eliberată de medicul de familie. Pentru a intra în posesia vaccinului, te încadrezi în una din cele trei categorii, compensare 50 la sută, compensare sută la sută sau pur şi simplu la liber”.