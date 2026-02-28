Accident mortal pe DEX 12 Craiova–Pitești: o persoană decedată și una grav rănită
Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă seară pe DEX 12 Craiova-Pitești
Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă seară pe DEX 12 Craiova-Pitești, la kilometrul 66+800, în apropierea localității Jitaru, județul Olt.
Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române, două persoane care se aflau pe partea carosabilă au fost acroșate de un autovehicul. În urma impactului, una dintre victime a decedat, iar cealaltă a suferit leziuni grave și primește îngrijiri medicale la fața locului.
Traficul rutier este oprit complet pe sensul de mers către Craiova pentru a permite intervenția echipajelor specializate și desfășurarea cercetărilor. Autoritățile estimează reluarea circulației după ora 21:00.
