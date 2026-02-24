Realitatea de Olt - Știri de Ultimă Oră

Astăzi se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026. Emoții mari pentru peste 130.000 de candidați

Astăzi se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026. Emoții mari pentru peste 130.000 de candidați

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Emoții pentru zeci de mii de absolvenți de liceu. Rezultatele din prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate astăzi, până la ora 12:00. După afișarea notelor, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor avea posibilitatea de a depune contestații, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

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