Realitatea de Olt - Știri de Ultimă Oră
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Astăzi se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026. Emoții mari pentru peste 130.000 de candidați
Emoții pentru zeci de mii de absolvenți de liceu. Rezultatele din prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate astăzi, până la ora 12:00. După afișarea notelor, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor avea posibilitatea de a depune contestații, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.
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