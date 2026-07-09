Sport· 1 min citire

Liga Campionilor: Universitatea Craiova, pas important spre turul secund preliminar

Universitatea Craiova, campioana României Foto: Facebook | Universitatea Craiova

Universitatea Craiova, campioana României Foto: Facebook | Universitatea Craiova

Scris deStoica Marian
Publicat9 iul. 2026, 07:57
Sursărealitatea.net

Universitatea Craiova, a făcut un pas important către calificarea în turul al doilea preliminar al Liga Campionilor UEFA, după ce a învins categoric, scor 4-1, formația belarusă ML Vitebsk, în prima manșă disputată pe teren neutru, la Mezőkövesd, în Ungaria.

Oltenii au început excelent partida și au deschis scorul încă din minutul 4, prin Baiaram, autorul unui șut spectaculos la vinclu. Formația din Belarus a restabilit egalitatea în minutul 20, când Gromyko a înscris cu un șut puternic de la aproximativ 25 de metri.

Reacția campioanei României a venit rapid. În minutul 24, după un fault asupra lui Etim în careu, arbitrul a acordat lovitură de la 11 metri, iar Al-Hamlawi a transformat fără emoții. Atacantul și-a trecut în cont dubla înainte de pauză, după un nou penalty acordat în urma intervenției VAR, stabilind scorul de 3-1 la finalul primei reprize.

În partea secundă, ML Vitebsk a avut un gol anulat pentru ofsaid, iar Universitatea Craiova a trecut și ea printr-o situație similară, reușita lui Baiaram fiind invalidată. Scorul final a fost stabilit în minutele de prelungire, când Nsimba a punctat pentru 4-1, oferind echipei antrenate de Coelho un avantaj consistent înaintea returului.

Victoria la trei goluri diferență le oferă craiovenilor o poziție favorabilă în lupta pentru calificarea în turul al doilea preliminar

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

universitatea craiovaLiga CampionilorML Vitebskbelarusvictorie

Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe