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Actualitate· 1 min citire
Bilanțul victimelor cutremurelor din Venezuela se apropie de 4000 de morți
Cutremur Venezuela
Publicat9 iul. 2026, 07:41
Sursărealitatea.net
Numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma celor două cutremure puternice produse pe 24 iunie în nordul Venezuelei a crescut la peste 3.800, potrivit unui nou bilanț prezentat miercuri de președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez.
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