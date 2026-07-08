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Economie· 2 min citire
Ședință crucială la BNR! Experții stabilesc dobânda cheie: ce îi așteaptă pe români
Publicat8 iul. 2026, 11:46
Actualizat8 iul. 2026, 11:47
SursăRealitatea PLUS
Ședință crucială la BNR înaintea publicării datelor cu vârful scumpirilor! Experții din Consiliul de Administrație are două scenarii pe masă – fie mențin dobânda cheie la nivelul din prezent, fie majorează indicatorul, iar acest lucru ar aduce o nouă creștere a ratelor românilor! În plus, analiștii financiari spun că țara va fi în recesiune pe tot parcursul anului. Astfel, România poate ajunge în categoria junk.
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