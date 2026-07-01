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Simion îi dă replica lui Grindeanu: ”Nu noi am fost la guvernare”-VIDEO

George Simion, președintele AUR

George Simion, președintele AUR

Scris deStoica Marian
Publicat1 iul. 2026, 14:36
Sursărealitatea.net

George Simion i-a răspuns miercuri Sorin Grindeanu, care a declarat că partidul său nu ia în calcul o colaborare cu AUR în acest moment, însă nu a exclus posibilitatea ca o parte dintre parlamentarii formațiunii suveraniste să voteze un viitor Guvern PSD.

”L-a apucat febra AUR-ului”

”Domnul Grindeanu e în vacanță, din ce observ eu, și l-a apucat febra AUR-ului. (...) În loc să muncească, dă vina pe AUR că îl menține pe Bolojan. Nu noi am fost la guvernare, nu noi am dat votul de investire, noi am votat moțiunea”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a subliniat că ”nu suntem obligați să fim Maica Tereza și să investim sau să dăm voturile PSD-ului”.

”Nu noi am fost la guvernare, ne confundați”

Mai mult, George Simion a lansat un atac dur la adresa președintelui PSD, Sorin Grindeanu.

”Nu noi am fost la guvernare, ne confundați, domnul Grindeanu. Nu mai vorbiți despre George Simion sau despre AUR și nu mai puneți NU în față. Dumneavoastră vorbiți cu Dragnea, cu Ponta. Dumneavoastră sunteți cei care au condus România de 35 de ani și trebuie să faceți un pas în spate. Dumneavoastră și președintele dumneavoastră, Nicușor Dan”, a mai spus acesta.

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