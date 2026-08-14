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Reacția lui Ilie Bolojan după ce o dronă s-a prăbușit în Tulcea: ”Ne putem aștepta ca resturi de drone să devieze spre România”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat14 aug. 2026, 13:54
SursăRealitatea.Net

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a reacționat vineri, după ce o dronă s-a prăbușit în nordul județului Tulcea. Acesta a calificat drept „regretabile” astfel de incidente și a subliniat că forțele militare fac tot ceea ce ține de ele pentru a combate vehiculele aeriene fără pilot.

”Ne putem aștepta ca resturi de drone să devieze spre România”

”Avem o realitate pe care nu o putem nega, anume că războiul generat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei are efecte la granițele noastre și ne putem aștepta ca resturi de drone, drone care ajung în zonele fluviale de la granița cu România, în zona de porturi, să devieze spre România. Așa cum știți, forțele noastre militare fac ceea ce ține de ele pentru a combate aceste drone. Nu am toate datele legate de ce m-ați întrebat, am ieșit din ședința de Guvern, nu pot să fac comentarii”, a declarat Ilie Bolojan, la finalul ședinței de Guvern.

”Dotarea cât mai rapidă a Armatei se dovedește o necesitate”

Premierul interimar a subliniat că evoluțiile din ultimele luni evidențiază necesitatea dotării cât mai rapide a Armatei cu sisteme de combatere a dronelor.

”Având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că este o constantă, nu doar în România, și dotarea cât mai rapidă a Armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește o necesitate și programul SAFE, cel puțin aceste componente care țin de zona de apărare, dar și partea de transporturi, se dovedește justă și necesară”, a mai spus șeful Executivului.

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