Advertising
Economie· 1 min citire
Bolojan recunoaște situația de criză din sistemul energetic, după închiderea Centralei Cernavodă, dar spune că „sistemul este stabil”
Ilie Bolojan, grafică Realitatea Plus
Publicat14 aug. 2026, 09:54
Actualizat14 aug. 2026, 09:55
SursăRealitatea.net
Premierul Ilie Bolojan admite public situația de criză din sistemul energetic, după oprirea Unității 2 de la Cernavodă, dar transmite că „sistemul energetic este stabil” și că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național. Șeful Guvernului spune că deficitul nuclear, de aproximativ 650 MW, a fost deja compensat prin hidro, eolian, cărbune și importuri.
Citește și
- 10:38Ilie Bolojan: Sistemul energetic național este stabil, iar Guvernul deblochează proiectul hidrotehnic Bala 2
- 10:03Economia nu dă semne de revenire. România a înregistrat 9 luni de scădere continuă
- 09:52Guvernul aprobă relansarea exploatării de grafit din județul Gorj
- 08:39Veşti bune pentru şoferii care au maşini diesel
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News