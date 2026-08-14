Ședință de Guvern. Bugetele „Aeroporturi Bucureşti” şi „Rasirom”, pe agendă

Executivul va mai aproba prin hotărâre şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
Guvernul va aproba în şedinţa de vineri, 14 august, prin hotărâre, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, și bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al Regiei Autonome „Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii.
Executivul va mai aproba prin hotărâre şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
De asemenea, Guvernul va aproba o hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin HG nr. 1175 din 26 septembrie 2007.
Memorandumuri pe agenda Guvernului
Totodată, pe agenda Guvernului figurează două memorandumuri privind Acorduri între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite referitoare la cooperarea în domeniile securităţii şi combaterii terorismului, şi, respectiv, în domeniul combaterii criminalităţii.
Un alt memorandum vizează prelungirea, pentru o perioadă de 12 luni, în intervalul 24 august 2026 - 24 august 2027 a valabilităţii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Galaţi (România) - Giurgiuleşti (Republica Moldova) rutier, pe sensul de intrare în România, semnat la 20 noiembrie 2024 la Bucureşti.
Tot prin memorandum va fi aprobată scoaterea la concurs a posturilor vacante ca urmare a predării creşelor care urmează a fi recepţionate în cadrul Programului guvernamental construire creşe „Sfânta Ana”, finanţat prin PNRR, potrivit Agerpres.
Printr-un alt memorandum va fi aprobată creşterea cheltuielilor de natură salarială aferente ocupării posturilor vacante existente la finele anului 2025, conform procedurilor existente la nivelul societăţii, cu majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de natură salarială la Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A.