Mugur Isărescu, mesaj pentru politicieni în plină criză: „Nu m-ați întrebat, dar uite că vă spun eu”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 15:09

Mugur Isărescu a intervenit în contextul crizei politice din România și le-a transmis partidelor din coaliție că este nevoie de negocieri și compromisuri pentru ca țara să poată merge mai departe.

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