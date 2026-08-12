Alertă în Marea Neagră! Drone rusești, descoperite lângă Neptun Deep. Anunțul făcut de Armata Română

Forțele Navale Române au intervenit în zona Neptun Deep după descoperirea unor drone maritime despre care autoritățile spun că sunt de proveniență rusească. Potrivit șefului Statului Major al Forțelor Navale, ambarcațiunile fără echipaj au fost identificate și neutralizate pentru a elimina orice posibil pericol.
Dronele au fost observate în apropierea infrastructurii energetice din Marea Neagră, într-o zonă de importanță strategică pentru România. Neptun Deep este unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale țării, iar securitatea sa reprezintă o prioritate pentru autorități.
Intervenția militarilor vine pe fondul intensificării incidentelor și amenințărilor din zona Mării Negre, în contextul războiului din Ucraina. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile române, dronele descoperite în apropierea proiectului offshore au fost de tip Gerbera și au fost distruse controlat.
Forțele Navale Române au avut în ultimii ani și o misiune amplă de identificare și neutralizare a minelor marine care au ajuns să plutească în apele Mării Negre. Până în prezent, numărul minelor distruse de România, în cadrul operațiunilor desfășurate în regiune, a ajuns la 159.
Autoritățile monitorizează în continuare situația din zona maritimă, în special în apropierea infrastructurii energetice și a rutelor comerciale. Prezența unor drone fără echipaj în apropierea unor obiective strategice ridică probleme suplimentare de securitate, într-o regiune deja afectată de războiul din Ucraina.
Proiectul Neptun Deep are o importanță majoră pentru România, exploatarea gazelor naturale din perimetrul offshore urmând să consolideze poziția țării pe piața energetică europeană. Primele cantități importante de gaze sunt așteptate începând din 2027.
Incidentul readuce astfel în atenție necesitatea protejării infrastructurii energetice din Marea Neagră, într-un moment în care activitatea militară din regiune continuă să genereze riscuri pentru navigație și pentru obiectivele strategice ale României.