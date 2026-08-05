Bolojan a spus că stinge luminile acasă și nu folosește aerul condiționat. Adevărul din spatele declarațiilor

Publicat 5 aug. 2026, 22:29 Sursă Realitatea PLUS

Și pentru că deja suntem după ora 22 și cel mai probabil Ilie Bolojan a ajuns acasă, pentru că el ne-a spus că ajunge seara târziu, oare ce face premierul în aceste momente, stă pe întuneric, căci așa ne-a spus zilele trecute. Mergem chiar acum la Alessia Păcuraru să aflăm ce face în aceste momente Ilie Bolojan

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