Transelectrica: Măsurile voluntare de consum responsabil şi-au demonstrat eficienţa

Potrivit companiei, nivelul actual de risc privind continuitatea alimentării cu energie electrică este gestionat astfel încât să nu existe pericolul producerii unei avarii majore.
Transelectrica anunță că funcționarea Sistemului Energetic Național este menținută în condiții de siguranță, în pofida presiunilor generate de seceta severă și de situația dificilă din sistemele electroenergetice regionale.
Potrivit companiei, nivelul actual de risc privind continuitatea alimentării cu energie electrică este gestionat astfel încât să nu existe pericolul producerii unei avarii majore.
Operatorul național de transport al energiei electrice aplică măsuri operative, monitorizează permanent parametrii sistemului și colaborează cu instituțiile din domeniu, producătorii de energie și operatorii de transport din regiune și din Europa.
Prin Dispecerul Energetic Național sunt urmărite în timp real evoluția consumului și a producției, echilibrul dintre cerere și ofertă, frecvența sistemului, nivelurile de tensiune, fluxurile de putere, schimburile transfrontaliere și rezervele operaționale disponibile.
Pentru menținerea continuității alimentării sunt utilizate capacitățile disponibile de producție și de stocare, rezervele operaționale, precum și posibilitățile de import și de schimb transfrontalier.
Transelectrica subliniază că măsurile voluntare de consum responsabil adoptate în ultimele zile au contribuit la menținerea echilibrului în Sistemul Energetic Național și rămân importante pentru stabilitatea acestuia în perioada următoare.
Compania precizează că specialiștii săi gestionează permanent funcționarea sistemului, în condițiile unui context operațional considerat deosebit de complex, pentru a preveni dezechilibrele și întreruperile majore ale alimentării cu energie electrică.