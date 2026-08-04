Economie· 2 min citire

Nicușor Dan a promulgat legea pentru criza carburanților și prelungirea TVA de 9% la locuințe

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris deStoica Marian
Publicat4 aug. 2026, 14:19
Sursărealitatea.net

Președintele Nicușor Dan a promulgat două legi care vizează prețurile carburanților și cumpărarea locuințelor. Prima lege permite declararea stării de criză pe piața produselor petroliere. A doua prelungește termenul pentru cumpărarea locuințelor cu TVA redus de 9%. Președintele susține că măsurile sunt necesare pentru stabilitatea economică și protejarea veniturilor românilor.

Acciză redusă și adaos comercial plafonat.

Nicușor Dan spune că tensiunile din Orientul Mijlociu și problemele de pe piața internațională a petrolului au dus la scumpirea rapidă a carburanților. Prețurile mai mari produc alte creșteri de costuri pentru populație și firme. Noua lege permite reducerea accizei la motorină și plafonarea adaosului comercial. De asemenea, exporturile de motorină vor putea fi oprite temporar dacă nu au avizul Ministerului Energiei. Marile companii petroliere vor plăti și o contribuție de solidaritate.

Președintele susține că intervenția statului era necesară pentru protejarea consumului intern. Scumpirea carburanților afectează puterea de cumpărare a populației. Costurile mai mari pun presiune și pe firme și pe competitivitatea economiei. Unele sectoare importante ale economiei pot fi, de asemenea, afectate.

Termen prelungit pentru locuințele cu TVA de 9%

A doua lege prelungește până la 30 septembrie 2026 termenul pentru cumpărarea locuințelor cu TVA redus de 9%. Măsura îi vizează și pe cumpărătorii afectați de atacul cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Aceștia nu vor mai suporta costurile suplimentare apărute din cauza întârzierilor. Persoanele care au semnat precontracte până la 31 iulie 2025 vor putea încheia cumpărarea până la sfârșitul lunii septembrie fără plata TVA majorat.

Nicușor Dan spune că votarea acestor măsuri arată stabilitate într-o perioadă politică dificilă. El consideră că Parlamentul a susținut două legi necesare pentru populație. Președintele susține că disputele dintre partide trebuie lăsate în plan secund. În opinia sa, cele mai importante sunt deciziile care aduc beneficii și îi protejează pe români.

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