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Actualitate· 1 min citire
Dolj: Incendiu de amploare la Maglavit; au ars 20 ha vegetaţie uscată şi gunoaie din curţi
Incendiu de vegetație în județul Dolj
Publicat28 iul. 2026, 16:08
Sursărealitatea.net
Un incendiu de amploare izbucnit marţi în comuna Maglavit, judeţul Dolj, a mistuit aproximativ 20 de hectare de vegetaţie, inclusiv din cimitirul local, şi a cuprins grămezi de deşeuri din mai multe curţi.
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