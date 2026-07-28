Dolj: Incendiu de amploare la Maglavit; au ars 20 ha vegetaţie uscată şi gunoaie din curţi

Publicat 28 iul. 2026, 16:08 Sursă realitatea.net

Un incendiu de amploare izbucnit marţi în comuna Maglavit, judeţul Dolj, a mistuit aproximativ 20 de hectare de vegetaţie, inclusiv din cimitirul local, şi a cuprins grămezi de deşeuri din mai multe curţi.

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