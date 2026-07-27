Carburanții, mai scumpi în România decât în statele vecine. Unde se găsesc cele mai mici prețuri din UE

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 iul. 2026, 19:23

România se află în partea de mijloc a clasamentului european în ceea ce privește prețurile la carburanți, însă, raportat la statele din jur, șoferii români achită cel mai ridicat preț pentru motorină. În același timp, Senatul a adoptat un proiect de lege care, dacă va intra în vigoare, ar putea reduce costul la pompă cu până la 84 de bani pentru fiecare litru de carburant.

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