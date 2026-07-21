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Alertă la Tulcea, după atacuri cu drone în zona limitrofă din Ucraina. Au fost ridicate avioane de luptă

Mesaj Ro Alert

Mesaj Ro Alert

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat21 iul. 2026, 07:04
Sursărealitatea.net

O nouă alertă în Tulcea, în timpul unui atac cu drone al Rusiei asupra Ucrainei. Două avioane Eurofighter ale forțelor aeriene italiene și ale două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația.

Au fost vizate de atac mai multe obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în apropierea frontierei cu România.

Dronele au fost detectate la aproximativ 23 de kilometri de localitatea ucraineană Vâlcove. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru localnicii din Tulcea.

Potrivit MApN, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri în care dronele să fi lovit solul.

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