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AUR propune protejarea cumpărătorilor de locuințe care riscă să piardă TVA de 9% din cauza blocării sistemului ANCPI

Alianța pentru Unirea Românilor

Alianța pentru Unirea Românilor

Realitatea de Olt
Scris de Realitatea de Olt Publicat: 21 iul. 2026, 13:49

Alianța pentru Unirea Românilor a inițiat un proiect de lege prin care persoanele care îndeplinesc condițiile pentru achiziționarea unei locuințe cu TVA de 9%, dar nu pot încheia tranzacțiile până la 31 iulie 2026 din cauza blocării sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, să beneficieze de un termen suplimentar.

Inițiativa AUR prevede ca livrarea locuințelor și autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare să poată fi finalizate în cel mult 30 de zile calendaristice de la reluarea integrală, la nivel național, a sistemelor informatice necesare operațiunilor de cadastru, publicitate imobiliară și activității notariale.

Proiectul a fost elaborat în contextul atacului cibernetic anunțat de ANCPI la 15 iulie 2026, care a dus la indisponibilizarea sistemelor informatice ale instituției, inclusiv a aplicației e-Terra. Atacul s-a produs cu aproximativ două săptămâni înainte de expirarea termenului până la care tranzacțiile eligibile trebuie finalizate pentru aplicarea cotei reduse de TVA.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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