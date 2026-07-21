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Economie· 1 min citire
Categoriile avantajate de LEGEA SALARIZĂRII. Creșteri de mii de lei
Bani
Publicat21 iul. 2026, 16:49
SursăRealitatea PLUS
Noua lege a salarizării din sectorul public prevede creșteri importante pentru mai multe funcții de conducere din administrația centrală și instituțiile statului. Potrivit proiectului, unele categorii de demnitari și înalți funcționari ar urma să beneficieze de majorări salariale de până la aproape 7.000 de lei brut lunar.
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