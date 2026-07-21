Noua lege a salarizării: artificiile prin care își măresc lefurile aleșii. Cât vor câștiga președintele și premierul

Noua Lege a salarizării pregătește majorări importante pentru demnitarii statului român, iar creșterile ar urma să fie aplicate treptat până în anul 2031. Președintele României, premierul, parlamentarii și primarii se află printre cei care ar urma să primească indemnizații mai mari, potrivit grilelor prevăzute în proiect, conform Realitatea PLUS.
Primele modificări ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, iar veniturile vor continua să crească în anii următori. Cele mai mari diferențe se observă în cazul primarilor din comunele mici, însă majorări sunt prevăzute pentru toate funcțiile analizate.
Salariul președintelui României ar putea depăși 32.000 de lei
Președintele României primește în prezent un salariu brut de 24.960 de lei pe lună. De la 1 ianuarie 2027, venitul lunar ar urma să ajungă la 26.527 de lei, conform noii grile de salarizare.
Până în anul 2031, salariul brut al șefului statului ar urma să crească la cel puțin 32.800 de lei pe lună. Majorarea va fi făcută progresiv, pe măsură ce noile prevederi vor fi aplicate.
Premierul ar urma să primească peste 30.000 de lei lunar
Și salariul prim-ministrului este inclus în seria majorărilor prevăzute de noua lege. În prezent, premierul României primește lunar un venit brut de 23.920 de lei.
Începând cu 1 ianuarie 2027, salariul ar urma să urce la 25.297 de lei. În anul 2031, indemnizația brută a premierului ar putea ajunge la cel puțin 30.750 de lei pe lună.
Cresc și salariile senatorilor și deputaților
Parlamentarii ar urma, la rândul lor, să beneficieze de venituri mai mari. În prezent, senatorii și deputații primesc un salariu brut lunar de 18.720 de lei, iar noua grilă prevede o primă majorare de la începutul anului 2027.
De la 1 ianuarie 2027, venitul brut al unui parlamentar ar urma să ajungă la 19.885 de lei pe lună. Până în 2031, salariul prevăzut pentru senatori și deputați va fi de cel puțin 24.600 de lei lunar.
Salariile primarilor de comune mici cresc puternic
Una dintre cele mai mari majorări prevăzute în noua lege apare în cazul primarilor care conduc comune mici. Aceștia primesc în prezent un salariu brut de 9.200 de lei pe lună, însă venitul ar urma să crească semnificativ încă din 2027.
De la 1 ianuarie 2027, salariul brut al unui primar de comună mică ar urma să ajungă la 13.530 de lei. Până în anul 2031, indemnizația lunară va urca la cel puțin 17.835 de lei.
Majorările vor fi aplicate progresiv până în 2031
Noua grilă arată că veniturile demnitarilor vor crește în mai multe etape, începând cu anul 2027. Președintele, premierul, parlamentarii și primarii se află astfel printre categoriile pentru care proiectul pregătește salarii mai mari în următorii ani.
În timp ce prima etapă de creștere este stabilită pentru 1 ianuarie 2027, nivelurile finale prezentate în proiect ar urma să fie atinse în 2031. Pentru funcțiile analizate, salariile brute lunare vor ajunge atunci la valori cuprinse între 17.835 și cel puțin 32.800 de lei.