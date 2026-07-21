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Ministrul Mediului, după explozia petrolierului în Marea Neagră:”Nu este pe teritoriul țării.Nu putem interveni”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat21 iul. 2026, 12:08
Actualizat21 iul. 2026, 12:09
SursăRealitatea PLUS

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți că autoritățile nu pot interveni pentru a preveni o eventuală poluare a apei, după ce un petrolier sub pavilion liberian a luat foc în Marea Neagră.

”Nu putem să intervenim”

Diana Buzoianu a subliniat că nava nu se află pe teritoriul țării noastre, însă autoritățile române vor interveni dacă produsele transportate vor ajunge în apele teritoriale ale României.

„Dacă-i în afara apelor, nu, nu, putem să intervenim, dar dacă, de exemplu, produsele respective vor ajunge și pe teritoriul, pe apa care ține și de teritoriul României, va trebui să facem verificările și mă rog, monitorizarea, să încercăm să curățăm zona respectivă. Dar aici vor fi mai multe autorități, de fapt, care vor interveni”, a spus ministrul Mediului, la RFI.

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