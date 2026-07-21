Ministrul Mediului, după explozia petrolierului în Marea Neagră:”Nu este pe teritoriul țării.Nu putem interveni”

Publicat 21 iul. 2026, 12:08 Actualizat 21 iul. 2026, 12:09 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți că autoritățile nu pot interveni pentru a preveni o eventuală poluare a apei, după ce un petrolier sub pavilion liberian a luat foc în Marea Neagră.

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