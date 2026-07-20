Cristina Butură (AUR): „Când medicii și asistentele ies în stradă, nu ei trebuie întrebați de ce protestează. Explicații trebuie să dea cei care au condus România și au avut responsabilitatea sistemului de sănătate”

Publicat 20 iul. 2026, 10:37 Actualizat 20 iul. 2026, 10:38

Deputatul AUR, Cristina Butură, a declarat că greva de avertisment de 2 ore din sănătate reprezintă semnalul cel mai puternic că personalul sanitar a ajuns la capătul răbdării. Aceasta a spus că un sistem medical nu poate funcționa prin ordonanțe și legi scrise în birouri și impuse peste noapte și a solicitat Guvernului să reia de urgență dialogul cu reprezentanții cadrelor medicale și să renunțe la practica adoptării unor decizii cu impact major fără consultare publică autentică.

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