Anca Alexandrescu: „Și susținătorii pro-europenilor și suveraniștii sunt la fel de nemulțumiți și sătui de ceea ce se întâmplă în România”

Cum eu țin la invitații mei, și la femei și la bărbați, m-am gândit în seara asta să le fac un cadou bărbaților care sunt invitați adeseori duminica la emisiune și n-au fost nevoiți să se scuze ca să vadă finala campionatului mondial. M-am gândit să fac în această seară o ediție specială cu doamne.
Dar n-o să vorbim doar despre chestiuni legate de doamne. Evident o să discutăm despre ce se întâmplă și în politica românească și ce se întâmplă la nivel internațional, dar știu de ce, pentru că, știți, eu am spus de foarte multe ori că sunt o feministă convinsă și cred că e nevoie din ce în ce mai multe doamne în politica românească. De ce? Pentru că vedeți, bărbații sunt mai orgolioși decât femeile și mult mai greu găsești echilibru cu bărbații decât cu femeile.
Femeile sunt echilibrate și mai mult de atât, mai raționale în politică, dar și în viața de zi cu zi. știți vorba aceea, în spatele fiecărui bărbat puternic se află o femeie și mai puternică decât bărbatul. Mă bucur foarte tare în această seară să am niște invitate, credeți-mă, sunt una și una, niște doamne extraordinare, care fiecare dintre ele a făcut câte ceva în viață și ceva foarte important.
Au avut puterea și curajul să se opună bărbaților, în primul rând. Pentru că nu-i așa? Cel puțin și noi aici, în zona asta politică și în zona de mass-media, ne învârtim într-o lumea a bărbaților. Foarte multe femei sunt ținute în spate. Mă uitam zilele trecute chiar și la AUR, că avem niște de la AUR în această seară, mă uitam acum o parte din delegația care s-a dus la ISIAR, tinerii de la organizația AUR erau numai băieți, n-am văzut fete pe acolo. M-am uitat și în guvernele, ultimele guverne care au fost. Din păcate, foarte puține femei. Îi cam deranjează pe bărbați ca femeile să fie în față, ca să zic așa.
O să discutăm în această seară, bineînțeles, un pic și despre fotbal la început, pentru că toți așteptăm cu sufletul la gură să vedem cine va câștiga campionatul mondial. Vă spun încă de pe acum că voi ține cu Spania în această seară, în primul rând pentru că avem o comunitate uriașă de români acolo, în Spania, și Spania este a doua lor casă, în al doilea rând pentru că sunt europeni, și în al treilea rând pentru că au sânge latin, ca și noi, nu-i așa?
Dar o să discutăm despre chestiuni extrem de grave. Înainte, în direct, vedeam pe o doamnă de la USR, despre care am mai vorbit aici în emisiune, îi îndeamnă pe părinți să nu-și mai înscrie copiii la ora de religie. Nu mă miră de la USR acest lucru, vă aduceți aminte, doamna Clotilde Arman, ne-a spus să nu avem nevoie de biserică și de credință. Dar este poate un alt subiect pe care vor să ne separe de o parte și de cealaltă, pentru că asta trăim de aproape doi ani de zile de când s-au anulat alegerile și au dat lovitura de stat.
Desigur că suntem într-o situație extrem de interesantă astăzi. Ce credeți? Și susținătorii pro-europenilor și suveraniștii sunt la fel de nemulțumiți și sătui de ceea ce se întâmplă în România. Numai că îi separă niște lucruri, practic, care nu ar trebui să îi separe, dar pentru că așa și-au dorit, să fim de o parte și de cealaltă. Pe fond, toți ne dorim același lucru: să fie liniște în țară, ca țara asta să fie salvată, ca România, și românii, să poată să beneficieze de toate resursele pe care le avem. Și de apa aia despre care ne spunea doamna Buzăianu că este acum un fake news, că trebuie oamenii să plătească.
Nu doamna Buzăianu. Am văzut ce s-a întâmplat la Lungulețu. Ceva, ceva este acolo. E foarte bine dacă oamenii nu vor plăti pentru apa din propriile puțuri. Dar noi trebuie, jurnaliștii, să scoatem la suprafață toate aceste lucruri și voi să veniți să le lămuriți.
Cu puțin timp înainte să intrăm în direct, mi-a ajuns la ureche un zvon cum că Nicușor Dan și-ar dori ca în perioada următoare să facă o altă nominalizare, în persoana domnului Tomac. Un guvern poate politic, dar cu prim-ministru tehnocrat. Și ca așa s-ar dori și cei de la UDMR, care nu mai fac prag electoral de foarte multă vreme, să voteze un nou guvern pentru ca țara să funcționeze normal.
Sunt tot mai mulți cei care se întreabă dacă cumva Ilie Bolojan a fost susținut și pus prim-ministru ca să rezolve banii din SAFE, cele 17 miliarde de euro, care au ajuns acolo unde trebuie. Nu, nu unde trebuie pentru români și România, unde trebuie pentru stăpânii lui Bolojan și a celor de la USR și a tuturor globaliștilor neomarxiști. Sunt din ce în ce mai multe întrebări în legătură cu lucrurile care se întâmplă în țara asta. Cine e în spate, ce interese sunt, cine aranjează lucrurile.
Sigur, am putea să discutăm și despre doamna Șoșoacă, ați văzut-o pe doamna Șoșoacă, care văd că este o suveranistă adevărată. Este, se distrează maxim într-o mașină decapotabilă. Nu că aș avea ceva cu doamna, din contră, chiar mi s-a părut simpatică și am văzut că este în vacanță, în piscină, am înțeles că au trimis elicopterul să o filmeze. Spune, doamna. Nu o să discutăm despre asta, o să ne amuzăm poate pe final cu niște imagini cu doamna într-o mașină decapotabilă. Dar eu cred acum toți parlamentarii care au primit banii înainte, că ne-a spus domnul Peia aici când a fost, și pe iulie și pe august, ar trebui să fie preocupați de cum repară situația politică din România.
O să vorbesc aici, o să vă mai spun, că o să discutăm despre cazurile Tate și Pomohaci, dar nu prin prisma a ceea ce au făcut ei, ci prin prisma fenomenului. Pentru că acest fenomen al unor „Mesia” de genul acesta începe să funcționeze și în politică. Ați văzut Mesia Bolojan și adepții lui, care efectiv sunt, cum să le spun, sunt ca niște buldogi atunci când le spui ceva despre Ilie Bolojan. Cum funcționează lucrurile astea și de ce? Cum au ajuns frații Tate după atâtea capete de acuzare, vedeam astăzi peste 38 de capete de acuzare pentru care au fost arestați?
Și ce credeți? În România au fost eliberați și lăsați să plece liniștiți. Și prin prisma a ceea ce a făcut Pomohaci, cel care a fost așa zis preot, până la un anumit moment, apoi caterisit din cauza unor acuzații grave și cu toate acestea zeci de mii de tineri în cazul fraților Tate i-au divinizat, i-au folosit ca pe niște modele. La fel în cazul lui Pomohaci. Iată, enoriași care au avut încredere în el, care s-au dus la el cu credința că le face bine, că îi salvează. Și, când colo, ați văzut ce se întâmplă.
Același lucru se întâmplă și în politică, într-o oarecare măsură. Oamenii sunt supărați, disperați, iar frustrarea lor și nemulțumirea și supărarea sunt folosite de anumite personaje, care au în spate, poate, regizori de film, de seriale, sitcom, sau poate alte personaje din serviciile secrete, care în permanență verifică starea de spirit a societății și știu cum să lucreze cu aceste informații pentru a le da oamenilor ce vor să audă. O să discutăm și cu invitatele mele, dar și cu un psiholog în această seară.
Și nu în ultimul rând o să discutăm despre o chestiune extrem de importantă. Ați văzut că s-au intensificat atacurile cibernetice. Nu, nu sunt ruși, stați liniștiți, știu, l-am văzut pe Nicușor Dan și pe toți adepții lui spunând că „sunt rușii, rușii”. De ce se întâmplă toate aceste lucruri? Mi se pare foarte interesantă ipoteza pe care o lansează domnul avocat Gheorghe Piperea și anume faptul că România și-a externalizat toate aceste servicii vulnerabilizând practic statul român. Despre toate astea o să vorbim în această seară și le spun bună seara doamnelor cu care în această seară o să petrec trei ore.