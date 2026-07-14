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Actualitate· 1 min citire
Mașină de 150.000 de euro, indisponibilizată în Vaslui. Polițiștii au făcut descoperirea după un control de rutină
Poliție
Un autoturism de lux, evaluat la aproximativ 150.000 de euro și căutat pentru confiscare de autoritățile din Cehia, a fost depistat de polițiștii de frontieră în județul Vaslui, la doar o zi după emiterea alertei internaționale.
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