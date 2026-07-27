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România își consolidează securitatea la Marea Neagră. Sisteme anti-drone marine în Portul Constanța
Securitate la Marea Neagră
Publicat27 iul. 2026, 14:48
Sursărealitatea.net
Două sisteme autonome pentru detecția și monitorizarea dronelor maritime vor deveni operaționale începând de marți în Portul Constanța, în cadrul măsurilor de consolidare a securității portuare. Echipamentele, amplasate la digurile de nord și sud, sunt introduse la mai bine de o lună și jumătate după incidentul în care o dronă maritimă ucraineană a explodat în port.
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