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UE l-a convocat pe un reprezentant al Rusiei la Bruxelles cu explicații după incursiunea dronelor în spaţiul aerian al României

Uniunea Europeană/Rusia

Uniunea Europeană/Rusia

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat28 iul. 2026, 16:15
SursăRealitatea.Net

Uniunea Europeană l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Moscovei la Bruxelles ca răspuns la intrarea unor drone ruseşti în spaţiul aerian al României săptămâna trecută.

“Am transmis condamnarea fermă a încălcării intenţionate a spaţiului aerian al României de către drone ruseşti”, a declarat marţi un purtător de cuvânt al şefei diplomaţiei UE, Kaja Kallas, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Acest “act imprudent” este “o escaladare gravă, foarte gravă din partea Rusiei şi ameninţă securitatea cetăţenilor UE, stabilitatea regională şi pacea internaţională”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Kallas a propus, de asemenea, spre aprobare ţărilor membre ale UE sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei în legătură cu astfel de incursiuni, precum şi pentru un atac rusesc care a avariat consulatul onorific al Letoniei din estul Ucrainei.

România şi Letonia “au parte de solidaritatea şi sprijinul nostru deplin”, a declarat purtătorul de cuvânt.

România are o graniţă de aproximativ 600 de kilometri cu Ucraina, care respinge o invazie rusească de mai bine de patru ani.

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