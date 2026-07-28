Alertă pe Dunăre. Un vas de croazieră cu peste 200 de oameni la bord a eșuat din cauza nivelului foarte scăzut al apei – VIDEO

Publicat 28 iul. 2026, 17:51 Sursă realitatea.net

Incident naval grav pe Dunăre, în zona județului Mehedinți: un vas de pasageri cu peste 200 de oameni la bord a eșuat, pe fondul scăderii dramatice a nivelului fluviului. Primele manevre de readucere a navei în șenalul navigabil au eșuat.

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