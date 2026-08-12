Economie· 1 min citire

Fără cuptor, mașină de spălat sau încărcarea mașinii electrice la orele de vârf. Cum vrea Bolojan să facă românii economie

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat12 aug. 2026, 14:06
SursăRealitatea PLUS

Premierul demis le cere românilor să reducă voluntar consumul de energie electrică, în special în intervalul 19:00 - 23:00, când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Recomandările vizează atât folosirea electrocasnicelor mari, cât și încărcarea mașinilor electrice sau utilizarea aerului condiționat.

Ce ar trebui evitat în orele de vârf

Românii sunt sfătuiți să nu folosească simultan aparate cu un consum mare de energie, precum mașina de spălat rufe, mașina de spălat vase, cuptorul electric sau fierul de călcat.

Cei care au mașini electrice sunt îndemnați să programeze încărcarea acestora în afara intervalului 19:00 - 23:00. Totodată, folosirea plitelor și a cuptoarelor electrice ar trebui mutată, pe cât posibil, înainte de ora 19:00 sau după ora 23:00. În cazul aparatelor de aer condiționat, recomandarea este ca acestea să fie setate la 24 - 25 de grade Celsius sau chiar oprite în orele de vârf, dacă locuința este deja suficient de răcoroasă.

Televizoarele și încărcătoarele, scoase din priză când nu sunt folosite

Pe lângă măsurile pentru orele de consum ridicat, românii sunt sfătuiți să reducă risipa de energie și pe parcursul zilei. Încărcătoarele, televizoarele și sistemele audio ar trebui scoase din priză atunci când nu sunt utilizate. Printre recomandări se mai numără folosirea becurilor LED, stingerea luminilor în camerele goale și evitarea deschiderii prelungite a frigiderului. De asemenea, alimentele calde nu ar trebui introduse direct în frigider, pentru a nu crește inutil consumul de energie.

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