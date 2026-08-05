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Bucată de dronă găsită în mare, la Mamaia, chiar lângă un club de fițe. SRI a trimis de urgență un echipaj
Bucată de dronă găsită în mare, la Mamaia,
Momente de tensiune miercuri, 5 august 2026, în stațiunea Mamaia, după ce un obiect suspect observat în apă, în dreptul plajei din zona clubului Loft, a dus la mobilizarea mai multor echipaje de intervenție.
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