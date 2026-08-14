Trafic blocat pe Valea Oltului. Mai multe pietre au căzut peste o mașină pe DN7

Publicat 14 aug. 2026, 12:22 Sursă Realitatea.Net

Circulația rutieră este blocată pe Valea Oltului, după ce mai multe pietre s-au desprins de pe versanți și au ajuns pe carosabil, în zona localității Boița, județul Sibiu. Un autoturism a fost avariat în urma incidentului, însă nicio persoană nu a fost rănită.

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