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Social· 1 min citire
Dramă uriașă! Seniorii României, între pensii mici și dorul de copiii plecați în străinătate: "Vin doar odată pe an"
Dramă uriașă pentru seniorii României
Publicat7 aug. 2026, 14:34
Sursărealitatea.net
Strigătul de disperare al pensionarilor uitați de politicieni se aude în direct la Realitatea PLUS. Asistăm la o luptă politică pentru putere în timp ce seniorii se confruntă cu dorul de copii. Asta pentru că cei tineri au plecat de lângă familiile lor, în străinătate, cu speranța unei vieți lipsite de griji. În urmă rămân părinți și bunici care își văd copiii doar o dată pe an.
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