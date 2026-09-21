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Dosar penal după descoperirea rămășițelor a 20 de persoane, într-o criptă falsă dintr-un cimitir din Slatina

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 21 sept. 2026, 14:44

Anchetă penală după ce muncitorii au găsit saci cu oseminte în timpul unor lucrări de întreținere

O anchetă este în desfășurare într-un cimitir din Slatina, după ce muncitorii care efectuau lucrări de întreținere au descoperit mai mulți saci cu rămășițe umane.

Osemintele au fost găsite săptămâna trecută, într-o criptă falsă amenajată la marginea cimitirului. Până în prezent, anchetatorii au stabilit că acolo se aflau rămășițele a 20 de persoane.

Ancheta vizează posibile deshumări ilegale

Cercetările vizează suspiciuni privind efectuarea unor deshumări ilegale. În acest caz este vizat fostul administrator privat al cimitirului, evacuat cu executorul în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi scos rămășițele pentru a elibera anumite locuri de veci. Fostul administrator susține, prin avocat, că toate procedurile ar fi fost realizate legal.

Cimitirul a intrat recent în administrarea Primăriei, în urma unui ordin judecătoresc. Polițiștii și procurorii continuă audierile pentru a stabili circumstanțele în care au fost deshumate și depozitate osemintele. A fost deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre și morminte.

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