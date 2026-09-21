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Dosar penal după descoperirea rămășițelor a 20 de persoane, într-o criptă falsă dintr-un cimitir din Slatina
FOTO: Arhivă
Anchetă penală după ce muncitorii au găsit saci cu oseminte în timpul unor lucrări de întreținere
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