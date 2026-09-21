Sorin Grindeanu, despre planul AUR pentru anticipate: „Asta mi-a transmis Simion”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că AUR își dorește în acest moment alegeri parlamentare anticipate și că liderul formațiunii, George Simion, i-ar fi transmis această poziție în urmă cu aproximativ două-trei săptămâni.
Declarația vine în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern, după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.
Ce spune Grindeanu
Sorin Grindeanu a afirmat că George Simion i-ar fi spus că AUR nu intenționează să voteze niciun Guvern și că formațiunea își dorește alegeri anticipate.
Declarația liderului PSD se referă la o discuție avută cu Simion în urmă cu două-trei săptămâni. În acest moment, însă, AUR a transmis public că nu va susține un Guvern din care partidul nu face parte.
Mureșan are nevoie de voturi
Siegfried Mureșan trebuie să obțină 233 de voturi pentru învestirea Guvernului. PNL, USR și UDMR au împreună 169 de parlamentari, astfel că premierul desemnat trebuie să obțină sprijin suplimentar pentru a trece de Parlament.
PSD nu a anunțat că va vota Cabinetul Mureșan. Social-democrații au transmis că vor analiza situația și au susținut anterior varianta unui Guvern condus de PSD.
Anticipatele, în discuție
Alegerile anticipate au fost invocate în ultimele luni de liderii AUR ca posibilă soluție pentru încheierea crizei politice. George Simion a susținut public această variantă și a anunțat anterior că partidul va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.
Sorin Grindeanu a spus, la rândul său, că scenariul alegerilor anticipate nu poate fi exclus. În cazul actualei crize, însă, procedura depinde de respingerea succesivă a unor propuneri de premier și de condițiile constituționale pentru dizolvarea Parlamentului.
Deocamdată, negocierile se concentrează pe formarea unui Guvern și pe obținerea majorității necesare pentru învestirea Cabinetului Mureșan.