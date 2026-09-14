O tânără de 18 ani din Alba și-a luat copilul din grija asistentei maternale. Ce au făcut polițiștii

O tânără de 18 ani din județul Alba și iubitul ei au fost reținuți după ce femeia și-a luat copilul, în vârstă de un an și zece luni, din grija unei asistente maternale și a plecat cu el.
Copilul fusese abandonat la naștere și se afla în sistemul de protecție, iar mama biologică nu depusese o solicitare oficială pentru a-l lua în îngrijire.
Întâlnirea s-a transformat în dispariție
Tânăra devenise recent interesată să își revadă copilul și a cerut o întâlnire într-un spațiu public. Întâlnirea a fost organizată într-un centru comercial, unde femeia a venit împreună cu iubitul său.
Copilul, aflat în permanență în grija asistentei maternale, a fost lăsat să se joace. La un moment dat, mama biologică a profitat de neatenția celor din jur, a luat copilul și a plecat împreună cu partenerul său.
Copilul fusese abandonat la naștere
Femeia a devenit mamă când avea doar 16 ani. După naștere, copilul a ajuns în sistemul de protecție și a fost crescut de o asistentă maternală.
Potrivit reprezentanților DGASPC Alba, mama biologică nu făcuse demersurile necesare pentru ca minorul să fie reintegrat în familie. Copilul avea aproape doi ani la momentul incidentului.
Poliția a intervenit
După dispariția copilului, autoritățile au fost sesizate, iar polițiștii au pornit în căutarea mamei și a minorului. Tânăra și iubitul ei au fost ulterior identificați și reținuți. Ancheta urmează să stabilească exact împrejurările în care copilul a fost luat din grija asistentei maternale și ce intenții aveau cei doi.
Ce se întâmplă cu copilul
Cazul este analizat și de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba. Instituția stabilește măsurile de protecție în funcție de situația concretă a minorului și de capacitatea familiei biologice de a-i asigura îngrijirea.
În cazul de față, autoritățile trebuie să clarifice atât situația juridică a copilului, cât și condițiile în care mama biologică poate avea legături cu acesta.