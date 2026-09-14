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Care este secretul relației dintre Monica și Leonard Doroftei? Dezvăluiri în premieră la podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS

Scris de Catalina Anghel Publicat: 14 sept. 2026, 10:24

Monica și Leonard Doroftei vorbesc, în premieră la Realitatea Plus, despre povestea lor de viață, despre sprijinul reciproc și despre secretul unei relații care a rezistat provocărilor unei cariere în lumea boxului.

În cadrul podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, Monica și Leonard Doroftei dezvăluie cum au reușit să formeze o echipă atât în viața de familie, cât și în momentele importante ale carierei celebrului pugilist.

Am fost și-am format o echipă. Noi doi am fost o echipă pentru că m-a ajutat și m-a sprijinit pe toată durata carierei mele.

Povestea lor este despre încredere, susținere și puterea de a merge împreună mai departe, indiferent de provocări. Ce a însemnat pentru Monica să fie alături de Leonard pe parcursul carierei sale și cum au reușit cei doi să păstreze echilibrul între viața de familie și performanța sportivă?

Episodul integral al podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 18 septembrie, de la ora 15:00.

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